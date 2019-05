Après les trottinettes électriques, Usain Bolt dévoile la citadine électrique Bolt Nano

Une voiturette pour l'auto-partage et la location

Un véhicule aussi disponible à l'achat

Source : GTPlanet.

Après avoir lancé en trombe le service(un parc de 450 trottinettes électriques en libre service), Usain « Lightning » Bolt, l'athlète jamaïcain le plus titré aux Jeux Olympiques, a profité du salon Viva Technology, le rendez-vous des technologies de Paris, pour dévoiler son tout nouveau projet : laOr et noir, l'objet n'est autre qu'une. Avec un B majuscule transpercé par un éclair (clin d'oeil à son géniteur) floqué sur ses portes, son design taillé à la serpe est basé sur celui de la Renault Twizy et ses deux places situées l'une derrière l'autre. Outre ses dimensions ridicules lui permettant de se faufiler dans un trou de souris, c'est son principe de partage qui est à souligner.Fonctionnant sur le même schéma queou encore, la micro-citadine serait vouée à l'auto-partage et pourra même être louée. Les gains perçus devraient alors être partagés entre le propriétaire de la voiture et le constructeur.Pour ceux dont la présence d'un inconnu dans leur dos est un véritable supplice (le métro bondé le lundi matin est un enfer pour tout le monde), le petit engin est disponible à l'achat. Proposé en pré-commande, il devrait être vendu pour 9 999$, soit un peu plus de 8 900€ (contre les 7 540€ de départ pour la Twizy).Si rien n'a fuité côté fiche technique, on sait cependant que le véhicule aura une capacité de 24 km. Les batteries, amovibles, pourront être changées rapidement. Mais pour ce qui est de la vitesse et du système d'abonnement, il faudra attendre la sortie du modèle, fin 2020, pour le savoir.