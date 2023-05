Attention danger : voici un petit utilitaire électrique à trois roues qui peut rouler à plus de 120 km/h !

Constructeur spécialisé dans les véhicules électriques à trois roues, et basé dans l'Oregon (États-Unis), Arcimoto vient d'officialiser un nouvel utilitaire à la fois pratique et puissant. Le constructeur s'était déjà illustré par le passé avec son FUV (pour Fun Utility Vehicle), un tricycle électrique capable de filer jusqu'à 120 km/h, mais aussi son MLM, pour Mean Lean Machine.

Aujourd'hui, la marque décline ce dernier en une version utilitaire, baptisée MUV, pour Modular Utility Vehicle. La conception est similaire, on retrouve ici un véhicule à trois roues, mais ce nouveau modèle se veut plus personnalisable, et dédié aux professionnels.