Si MacGyver avait eu une moto électrique, ç'aurait certainement été une CAKE

Les véhicules de la gamme sont pensés pour être également plus efficaces que les modèles de base, avec notamment un design plus compact et un guidon plus étroit, afin de pouvoir facilement se faufiler entre les voitures en ville. Les batteries bénéficient d’une autonomie accrue, dans le but de permettre aux véhicules de fonctionner durant une journée complète de travail et de pouvoir fournir une assistance électrique pour alimenter des outils.