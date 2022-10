Là où meurent les Autolib... un cimetière découvert en pleine campagne

Comme le rappelle le média spécialisé Insideevs, le déploiement des Autolib' devait initialement permettre aux Parisiens de se déplacer dans Paris et aux alentours, par le biais d'un service d'autopartage théoriquement intéressant. En 2018, après sept ans d'une expérience (très) coûteuse ayant vite tourné au fiasco, la Mairie de Paris prenait la décision de mettre fin au projet en retirant ses Autolib de la circulation. Elles croupissent aujourd'hui à l'abri des regards (la vidéo long format de Gabriel & Corentin semble d'ailleur avoir fait l'objet d'une demande de suppression). Un désastre économique, politique… et a priori écologique.