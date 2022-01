Voici le nouveau captcha de Skype qu’il faut compléter 10 fois de suite... pour créer un compte

Mais cette fois, Microsoft semble bien suspicieuse et le dernier captcha de Skype en est la preuve incongrue : en plus d'être un minimum complexe à résoudre (il faut que deux flèches, pas plus, pas moins, pointent vers le haut), il doit être fait pas moins de dix fois d'affilée. Et si vous avez fait une erreur, vous ne le saurez pas avant la fin du cycle. Certains utilisateurs de Reddit semblent affirmer avoir pris pas moins de 30 minutes à résoudre ce captcha.