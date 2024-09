La correction de ce défaut de conception est une bonne nouvelle, certes. Mais que penser de la lenteur de réaction de Microsoft face aux alertes de sécurité ? 8 ans. C'est le temps qu'il aura fallu à l'entreprise pour prendre au sérieux les plaintes des utilisateurs et des experts en sécurité.

Cette inertie tend un tantinet les victimes de ce bogue et de la lenteur de la réaction. Brett Randall, consultant en sécurité australien, a vu ses publications sur le sujet cumuler plus de 100 000 vues sur LinkedIn. C'est dire si le problème en a concerné et frustré plus d'un. « Il a été bien plus difficile que nécessaire d'obtenir une reconnaissance de l'existence du problème », souligne-t-il.