Noces de pixels : un couple indien va se marier sur le métaverse

Dinesh et Janaganandhini sont un couple qui travaille dans la tech à la prestigieuse université de Madras en Inde. Leur idée est née du fait que les restrictions sanitaires du Covid limitent la présence des invités physiques à 100 personnes. Or, un mariage indien est souvent une affaire grandiose. Il y aura donc une cérémonie physique et une cérémonie dans le metaverse le même jour. Le thème du mariage est définitivement centré sur Harry Potter, puisque le lieu de la réception sera le grand hall de l’école de Poudlard.