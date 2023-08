Cette instagrameuse gagne 10 millions par an, et c'est une IA

Depuis avril 2016, la jeune Américaine multiplie les partenariats (et les abonnés), mais c'est un peu moins de deux années plus tard que la vérité est dévoilée. Lil Miquela n'existe pas, il s'agit d'un « robot », une influenceuse virtuelle créée à partir d'un logiciel 3D par deux Américains : Trevor McFedriers et Sara DeCou (de la société Brud).