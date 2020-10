WhatsApp : près de 100 milliards de messages échangés chaque jour

En 2014, WhatsApp comptait environ 500 millions d'utilisateurs réguliers, une base qui a considérablement augmenté pour atteindre aujourd'hui les 2 milliards d'adeptes. C'est en Inde que le service est le plus populaire, et Facebook n'est pas peu fier d'annoncer que le service permet aujourd'hui de faire transiter plus de 100 milliards de messages quotidiens, en provenance du monde entier.

Rappelons qu'au-delà de WhatsApp, Facebook détient également une autre application de messagerie très populaire, à savoir Messenger, dont la base d'utilisateurs approche les 1,5 milliard d'individus.