Gmail vous permet désormais d'utiliser plusieurs signatures

Une option pratique pour les détenteurs d'un compte Gmail unique



Toutes les signatures seront accessibles depuis le panneau de rédaction



Source : Neowin

Gmail est un client très complet qui s'est enrichi au fil des années mais les options de signature ont longtemps stagné.Les utilisateurs se servant d'une seule et même adresse pour toutes leurs communications, comme les professions indépendantes par exemple, n'avaient la possibilité que d'ajouter une seule signature pour tous leurs échanges.Il n'était donc pas rare de recevoir une réponse à une invitation à diner ou un album de photos de vacances avec en conclusion la signature associée à son entreprise. La situation n'a rien de grave en soi mais Google a décidé de la corriger en permettant dès la fin du mois de mars d'enregistrer plusieurs signatures de mail.Pour ce faire, il suffira de se rendre dans les paramètres Gmail, à la rubrique Signatures et de cliquer sur «». Une fois celle-ci terminée, il sera possible de l'enregistrer et de lui donner une appellation pour la retrouver facilement lors de la rédaction d'un mail.Pour l'ajouter à un mail, il suffira de cliquer sur le bouton associé dans l'éditeur et une liste déroulante affichera toutes les signatures enregistrées, comme celle pour les amis, les collègues, les clients ou les administrations. Un clic suffira à passer de l'une à l'autre en fonction du destinataire.L'option est disponibles dès aujourd'hui pour les clients G Suite et le déploiement global pour tous les comptes Gmail, professionnels comme particuliers, est lui prévu le 24 mars.