La fonction « undo » est disponible sur Gmail pour smartphone

Une nouveauté attendue

Présente depuis plusieurs années sur la version ordinateur de, la fonction « undo » permet d'annuler l'envoi d'un e-mail dans les quelques secondes suivant son départ. Une fonction particulièrement utile qui permet donc d'annuler l'envoi d'un mail en cours, afin de le modifier à la dernière minute, et de pouvoir ainsi y ajouter des informations potentiellement oubliées.Pourtant, malgré l'utilité de cette fonctionnalité, elle n'était jusqu'à présent pas intégrée au client mobile officiel de Gmail. Une absence d'ailleurs difficilement compréhensible, mais que Google a finalement choisi de combler dans ses dernières mises à jour.Ainsi, les utilisateurs de la version web de Gmail, pourront désormais annuler l'envoi de leur courrier électronique, dans les 10 secondes suivant son départ, et ainsi pouvoir y corriger les erreurs s'y trouvant, comme pouvaient déjà le faire, les utilisateurs de l'application.Une fonction qui semble pour l'instant n'avoir été faite que « côté serveur » et qui pourrait donc nécessiter un redémarrage de Gmail afin d'y avoir accès.