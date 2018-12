Gmail lance les e-mails autodestructibles

In Green / Shutterstock.com

Non, toujours pas de nudes par e-mail

», voilà le petit nom donné par Google a la nouvelle fonctionnalité proposée sur son application de gestion d'e-mails. Cette nouvelle option s'active lors de la rédaction d'un courrier électronique, par le biais des options se situant dans le menu en haut à droite.Une fois activée, cette nouvelle fonctionnalité permet à son utilisateur de définir une date de son choix, date qui, une fois atteinte, verra l'e-mail sélectionné s'auto-détruire automatiquement. Il est même possible d'exiger un code confidentiel, envoyé par SMS, sans lequel il ne sera pas possible d'ouvrir le mail.Bien qu'il soit toujours agréable de se voir proposer de nouvelles fonctionnalités dans les applications qu'on utilise, il n'en reste pas moins qu'on peine un peu à imaginer qui pourrait bien être intéressé par une telle nouveauté.Car si l'on peut penser qu'il devient désormais possible d'envoyer plus « sereinement » divers documents sensibles ou autres photos aguicheuses par e-mail, la capture d'écran reste tout de même possible et Gmail, contrairement à Snapchat, ne semble pas la signaler.