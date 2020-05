DisplayPort 2.0 : jusqu'à 80Gb/s et la 16K HDR via USB-C

Le logo DisplayPort sur les appareils munis d'un port USB-C indique la compatibilité avec l'Alternate Mode © VESA

DisplayPort 2.0 : piqûre de rappel

DisplayPort Alt Mode 2.0 : résolution 16K à 60 Hz via USB4/USB-C

Source : Communiqué de presse

Compatibilité, performances, disponibilité des produits, on vous en dit plus à propos de ce prochain standard dans la jungle des interfaces numériques.Introduite en juin 2019, la norme DisplayPort 2.0 a été présentée comme une mise à jour technologique majeure par rapport au précédent standard (DisplayPort 1.4a) et surpasse désormais largement l' HDMI 2.1 grâce à sa bande passante qui atteint 77,37 Gbps.Pour rappel, cette valeur fulgurante est ici pratiquement triplée en comparaison de la norme actuelle, ce qui signifie qu'elle est capable de prendre en charge deux écrans 8K (7 680 × 4 320 pixels) en 60 Hz, un seul écran 8K en 120 Hz, mais aussi un hypothétique écran 16K cadencé à 60 Hz le tout avec le support de l'HDR et sans compression.Bien que les dalles 16K ne soient pas encore à l'ordre du jour, force est de constater que le consortium VESA anticipe l'avenir et que la pertinence actuelle de cette norme se situe davantage sur les configurations, notamment avec la possibilité de profiter de trois écrans via un seul et même câble (10K à 60 Hz ou 4K à 90 Hz). Enfin, l'interface DP 2.0 embarque également une nouvelle technologie nommée « Vesa Panel Replay », dont l'objectif est de réduire la consommation énergétique.L'Alternate Mode, présenté il y a peu par le consortium VESA, institue la version finale de la norme DisplayPort 2.0. En substance, le DisplayPort Alternate Mode 2.0 offre l'interopérabilité avec la prochaine génération de l'architecture USB, qui n'est autre que l' USB 4 et dont les premiers produits pourraient arriver sur le marché dès 2021.Concrètement, l'Alt Mode permet de profiter d'un débit vidéo allant jusqu'à 80 Gbps par le biais des quatre lignes à haute vitesse du câble, mais aussi d'un débit de 40 Gbps pour le transfert simultané de données USB. Les capacités vidéo haute performance de la norme DP 2.0 se déclinent donc a l'écosystème USB et vice-versa.», explique Syed Athar Hussain, Vice-président du conseil d'administration de VESA.Finalement, les bonnes nouvelles s'enchaînent pour y voir un peu plus clair dans la jungle des normes et des connecteurs. Consommateurs comme entreprises devraient y gagner, d'abord grâce à l'USB 4 qui acte la fusion avec le protocole Thunderbolt 3 (un bon point pour Apple), mais aussi avec cette mise à jour de l'interface DisplayPort qui «», selon les mots de Jason Ziller, Directeur général au sein de la Client Connectivity Division d'Intel, qui s'est exprimé à propos de la collaboration entre les bleus et VESA.