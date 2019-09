Les spécifications de l'USB 4 sont désormais publiques

40Gbit/s et rétrocompatibilité pour l'USB 4

Source : TomsHardware

L'organisation responsable de la création des spécifications USB promet d'autres annonces lors de ces conférencesà Seattle et Taipei, plus tard cette année.Mardi 3 septembre 2019, l'USB Implementer's Forum - ou USB-IF, responsable de la création des spécifications USB - a publié les, annoncée en mars dernier. L'interface sera rétrocompatible avec les normes USB 2, USB 3.2 , mais aussi avec Thunderbolt 3 , grâce à la contribution d', qui a fourni ses spécifications à l'USB Promoter Group.Ainsi, comme attendu,par rapport à l'USB 3.2, pour atteindre des débits de- à condition bien sûr d'utiliser des câbles certifiés. Elle permettra également «», c'est-à-dire deou une carte graphique externe.L'USB-IF prévoit déjà d'annoncer de nouvelles spécifications, notamment concernant, lors des conférences USB Developer Days à Seattle et Taipei, qui auront lieu plus tard dans l'année.