L'USB 4 sera un dérivé de la norme Thunderbolt 3

L'USB 4 va doubler la vitesse de transfert

Le Thunderbolt 3 existera en parallèle pour les professionnels

Leva s'ouvrir à bien plus d'utilisateurs dans les prochaines années.a annoncé avoir fourni les spécifications de son protocole à l'USB Promoter Group afin qu'elles servent de base à la prochaine norme, en cours de développement. La technologie Thunderbolt 3 pourra être utilisée par n'importe quel constructeur, sans qu'il ait besoin de verser des royalties.On ne connait pas encore les spécifications détaillées de l'USB 4, qui ne seront dévoilées que plus tard dans l'année, mais on peut se baser sur celles du Thunderbolt 3 qui offre des, contre 20 Gbit/s pour l'USB 3.2 aujourd'hui. Il permet également de connecter deux écrans 4K sur une même machine ou d'y connecter une carte graphique externe.», explique Intel dans un communiqué Le standard sera uniquement proposé sous la forme de câbles et de ports, il ne sera pas possible de l'exploiter avec un périphérique USB-A, dont les jours sont désormais comptés.L'USB 4 permettra, selon toute vraisemblance, de, utilisée partiellement à cause des licences demandées par Intel. Le fondeur annonce toutefois dans son communiqué que le standard Thunderbolt continuera d'exister en parallèle et sera adapté à des usages professionnels spécifiques, avec des services dédiés.Les premiers périphériques compatibles USB 4 ne devraient pas arriver avant le début de l'année 2021.