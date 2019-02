L'USB 3.2 à 20 Gb/s dès cette année sur les cartes mères haut de gamme

USB 3.2, vers une première percée cet été ?

Une mise à jour discrète sur le papier

C'est du moins ce que l'on apprend d' AnandTech . Le site spécialisé tient cette information directement de l'USB-IF (l'), qui s'est exprimé à propos de l'USB 3.2 durant leCe consortium de développeurs, à l'origine des nouveaux standards en matière d'USB, assure que l'année 2019 verra débarquer les nouveaux contrôleurs USB 3.2 capables d'exploiter les derniers standards 20 Gb/s de l'USB Type-C. Ces derniers devraient toutefois faire leur entrée, à court terme, sur des cartes mères haut de gamme... et donc sur les desktops les plus performants (et coûteux), avant de se répandre par la suite sur des machines plus abordables, ainsi que dans le monde du laptop.S'il fallait empiriquement faire une croix sur le calendrier, l'USB 3.2 serait en mesure de se généraliser sur les cartes mèresdès cet été, selon AnandTech. Dans ce cas, la présentation de ces nouvelles références pourrait alors se faire à la faveur du prochain(prévu du 28 mai au 1er juin à Taipei).Le site précise en revanche que le lancement sur le marché de périphériques compatibles avec l'USB 3.2 est pour sa part pressenti à l'horizon 2020, après une période de test conduite cette année.Si le passage de l'USB 3.1 à l'USB 3.2 ne sera pas l'occasion d'un changement majeur en terme de dénomination, la nouvelle norme pensée par l'USB-IF apporte de sérieuses nouveautés, tout particulièrement en termes de bande-passante. L'USB 3.2 introduit en effet la possibilité d'utiliser deux canauxUSB-C Tx-Rx (surnommé « mode x2 ») en vue d'obtenir un débit de 20 Gb/s sur un seul câble USB Type-C. Cette technologie reste toutefois liée aux techniques d'encodage de l'USB 3.1 (SuperSpeed et SuperSpeed+). Ainsi, si la combinaison de deux canauxest bel et bien une avancée, la manière dont ces deux canaux fonctionneront d'un point de vue individuel n'a rien de nouveau, précise AnandTech.On apprend enfin que l'USB 3.2 remplacera bien les normes USB 3.0 et 3.1, mais qu'il sera lui même décliné en trois versions distinctes : l'USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s SuperSpeed), Gen 2 (10 Gb/s SuperSpeed+) et Gen 2x2 (2 x 10 Gb/s SuperSpeed+, pour atteindre le total des 20 Gb/s évoqué plus haut). Il faudra donc se montrer vigilant, car si l'ensemble des futurs produits seront en USB 3.2, tous ne proposeront pas les vitesses de transferts les plus élevées. Il reviendra, comme par le passé, aux constructeur de choisir quel type d'USB 3.2 correspond le mieux à leurs appareils, tous n'ayant pas nécessairement besoin d'un débit allant jusqu'à 20 Gb/s.