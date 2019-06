Le DisplayPort 2.0 se dévoile et offre un affichage jusqu'à 16K

Le DisplayPort 2.0 bat les derniers standards HDMI

Un support capable d'être embarqué avec l'USB Type-C

Trois écrans 4K en 144 Hz, 30 bpp et 4:4:4 HDR (avec DSC)

Deux écrans 4K x 4K (4096 x 4096, destinés aux casques de VR ou d'AR) en 120 Hz, 30 bpp, 4:4:4 HDR (via DSC)

Trois dalles QHD en 120 Hz, 24 bpp et 4:4:4 (sans compression)

Un écran 8K en 30 Hz, 30 bpp et 4:4:4 HDR (sans compression)

Source : Neowin

Au travers de sa version 2.0, annoncée cette semaine et attendue en fin d'année 2020, le standardprofitera notamment d'une bande-passante trois fois plus importante qu'avec sa mouture actuelle (1.4a), lancée en mars 2016. Cette amélioration conséquente des débits permet à la VESA d'annoncer une technologie DisplayPort capable d'aller bien au-delà de la 8K. Comme le note Neowin, le DisplayPort 2.0 devrait aussi délivrer d'importantes avancées en matière de réalité virtuelle, avec notamment le support des définitions 4K et supérieures.Avec des pointes enregistrées à, la nouvelle norme DisplayPort se paye en outre le luxe de dépasser la bande-passante du standard HDMI 2.1 (lancée en 2017), qui se limite pour sa part à un maximum de 48 Gbps. De quoi offrir au DP 2.0 la 8K/60 Hz/4:4:4 /30 bits par pixel sans compression sur un plateau et lui ouvrir les portes de la 16K/60 H/4:4:4/30 bpp, mais cette fois en passant par la technologie DSC (Display Stream Compression). Une première.La norme DisplayPort 2.0 supporte aussi, mais en 24 bpp, a précisé la VESA. Ce nouveau standard sera enfin capable de prendre en charge plusieurs écrans à la fois. Parmi les configurations possibles, l'affichage sur deux dalles 8K en 120 Hz, 30 bpp et structure couleur 4:4:4 HDR (via le DSC) ; ou sur deux écrans 4K en 144 HZ, 24 bpp et 4:4:4 (sans compression, indique Neowin).Pour diffuser sur trois écrans avec un seul câble (dans le cas d'une installation en chaîne), il faut en revanche se « contenter » de 10K en 60 Hz, 30 bpp et 4:4:4 HDR (via DSC là aussi) ou de 4K en 90 Hz, 30 bpp et 4:4:4 HDR sans compression.Autre atout du DisplayPort 2.0, il peut une nouvelle fois être embarqué sur des connecteurs USB Type-C. Dans certains cas, l'USB Type-C combiné au DP 2.0 sera ainsi capable de rpour le transfert de données et le reste pour la diffusion d'un signal vidéo.Voici quelques unes des configurations possibles avec le DisplayPort 2.0 en passant par le canal USB Type-C :Outre son impressionnante bande-passante, l'interface DP 2.0 prodiguera une nouvelle technologie. Baptisée, elle permet de ne rafraîchir que certaines parties de l'affichage, uniquement là où l'image diffusée a changé. Cette nouveauté devrait permettre de belles économies d'énergie, ainsi qu'une meilleure efficacité thermique sur laptop, entre autres.