Trust annonce un nouveau clavier gamer mécanique TKL et RGB à prix plancher

La souris sans-fil GXT 980 Redex est un modèle ambidextre à six boutons programmables. Elle mesure 112 x 54 x 39 mm et affiche un poids total de 111 grammes. Trust l’a équipée d’un capteur PMW3325 permettant une sensibilité réglable entre 200 dpi et 10 000 dpi. Le mulot supporte une vitesse de 100 ips et une accélération de 20 G. Par ailleurs, cette GXT 980 Redex embarque des commutateurs Kailh à 50 millions de clics.