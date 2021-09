Du génie ! Pour 30 $ vous pouvez vous payer un clavier qui ne permet que de copier-coller

The Key est donc conforme à la présentation qui en a été faite pour le poisson d'avril de l'an dernier : un « clavier » - mais peut-on encore l'appeler ainsi - minimaliste doté de trois touches seulement. Il y a un « C », un « V » et une touche qui évoque l'action d'empiler (en anglais, to stack) de documents, logique pour un site du nom de StackOverflow.