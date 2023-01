Ce nouveau clavier ROCCAT Magma Mini est vraiment trop pipou

Parce que le Vulkan Mini II ne suffisait visiblement pas, Roccat vient de lever le voile sur un autre clavier gaming petit format : le Magma Mini. Encore plus compact (308 x 132,2 x 36,6 mm pour 460 g) et doux côté prix (49,99 euros), ce produit ne manque pas d'arguments et de spécificités pour séduire les joueuses et les joueurs à la recherche d'un petit clavier.