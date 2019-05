Jaguar Land Rover voudrait payer les automobilistes en cryptomonnaie pour leurs données

Premiers tests en Irlande

Des données payées un IOTA ?

Source : Forbes

Envoyer des données sur le trafic routier ou la présence éventuelle de dégradations, tout en conduisant, est une pratique courante. C'est d'ailleurs le système sur lequel repose certaines applications de navigation, telles que Waze.entend s'inspirer de cette pratique, mais en récompensant ceux qui fournissent les informations.En effet, le groupe automobile haut de gamme a annoncé avoir lancé des expérimentations sur sa technologie «». Celle-ci permettrait une rémunération des automobilistes à chaque fois que leur voiture transmet automatiquement des informations quant aux conditions de conduite. Ces données pourraient alors être exploitées par les autorités locales ou des entreprises de logistique.Les tests ont pour l'heure débuté à Shannon, en Irlande, où le constructeur possède un grand centre d'ingénierie. Parmi les premiers modèles concernés, figurent le SUV Jaguar F-PACE et le Range Rover Velar.Le groupe n'a pas indiqué combien pourrait gagner le propriétaire d'un véhicule à chaque communication. En revanche, on sait que cette rémunération interviendra sous la forme de tokens de. En effet, Jaguar Land Rover a noué un partenariat avec la, afin d'utiliser cette devise en guise de récompense. À l'heure d'écrire cet article, le cours de la monnaie virtuelle se situe un peu en dessous de 0,30 euro.De plus, les automobilistes pourront utiliser le montant accumulé dans leur « smart wallet » pour, tels que des péages ou du café. Une initiative qui fait écho à celle d'autres constructeurs, qui permettent l'achat de prestations via le système télématique du véhicule.