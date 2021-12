Le Royaume-Uni s'essaye au largage de motos électriques pour les unités de reconnaissance

La discrétion, ça a du bon, et de nombreuses armées au fil des siècles l'ont bien compris. Et plus le matériel semble moderne, plus l'un des enjeux de taille le concernant relève de l'acoustique. Ainsi, c'est en France que la 16e brigade de l'armée de l'Air britannique expérimente en ce moment la Sur-Ron Firefly, une moto électrique capable de développer une puissance de 6 kW et d'atteindre des vitesses comprises entre 65 et 72 km/h.

Encore plus pratique, leur moteur électrique couplé à des chaînes en carbone leur permettent d'être particulièrement discrètes sur le terrain. D'autant plus que ces motos ont un autre avantage, celui de laisser peu de traces au sol. Enfin, et c'est également bien utile, avec seulement 47 kg sur la balance, les Firefly sont assez aisées à transporter.

Comme l'explique le capitaine Dan Lauder à Electrek, « l'une des principales raisons pour lesquelles nous sommes intéressés par l'utilisation de motos est le besoin de portabilité aérienne et, en particulier, le largage aérien. L'avantage d'un si petit véhicule, c'est qu'il peut être installé à l'arrière d'hélicoptères ; vous pouvez le monter depuis un hélicoptère ; vous pouvez en avoir plusieurs à l'arrière d'un avion, et puis aussi, potentiellement, vous pourriez les larguer de l'arrière d'un avion via un parachute. » De quoi rendre l'armée britannique plus performante ?