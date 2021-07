Rivian présente sa cuisine de camping intégrée à 6 750 $... et ce n’est pas du camping

Pour faire la cuisine en pleine nature, il suffit d’ouvrir la trappe latérale pour faire coulisser le meuble à l’extérieur et d’ajuster son pied escamotable en fonction du terrain. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à préparer le repas entre l’évier et la double plaque de cuisson à induction de 1440 watts. En dessous se trouvent plusieurs tiroirs pour ranger les accessoires de cuisine, le tout bien calé afin que rien ne bouge pendant les trajets.

Avec une telle qualité et un prix aussi élevé, peut-on encore parler de camping ? On se rapproche en effet bien plus d’une belle cuisine intégrée que du petit réchaud à gaz posé à terre.