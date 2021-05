Mercedes annonce l'arrivée de deux nouvelles versions de l'EQA en transmission intégrale

Mercedes-Benz ne communique pas spécifiquement sur la vitesse maximale de ses nouveaux véhicules électriques, mais ceux-ci suivront la tendance initiée par Volvo et, plus récemment, Renault qui ne souhaite plus vendre de véhicule pouvant dépasser les 180 km/h. Si ce n’est pas une règle chez le constructeur allemand, les nouvelles versions de l’EQA ne dépasseront pas pour autant les 160 km/h.

Du côté du chrono, l’EQA 300 4Matic franchit la barre des 100 km/h en 7,7 secondes alors que l’EQA 350 4Matic ne mettra que 6 secondes pour ce même exercice. Le prix annoncé en Allemagne pour l’EQA 300 4Matic est de 53 538,10 euros et 56 215,60 euros pour l’EQA 350 4Matic.