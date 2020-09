Maserati annonce son SUV électrique, le Grecale

Maserati l’a annoncé il y a quelques mois, la marque rentre dans une nouvelle ère et cela passera par l’électrification de la gamme. Si les nouveaux modèles présentés sont proposés en version thermique dans un premier temps, l'arrivée de leur déclinaison électrique ne serait qu'une question de temps.

Après le nouveau coupé MC20, annoncé avec un V6 biturbo purement thermique en attendant sa version électrique, ce sera donc au tour du Grecale d'entrer dans les rangs de Maserati en suivant cette logique.

Le Grecale sera construit sur la plateforme Giorgio, à l'instar des Alfa Roméo Stelvio et Giulia, et produit dans la même usine que ces modèles. Ce nouveau SUV connaîtra-t-il un plus grand succès commercial que son grand frère le Levante ? La question reste entière.