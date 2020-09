Avez-vous déjà vu... une Coccinelle transformée en voiture de karting ?

Ce kart revêt un look extraordinairement ordinaire grâce à l’utilisation d’une aile de Coccinelle de première génération, modèles sortis à la fin des années 30. Revêtu d’un magnifique vert olive typique de cette époque et affublé du phare avant et d’un feu arrière de la Coccinelle, ce kart à un look vraiment élégant.

Même les enjoliveurs de roues reprennent l'esthétique originelle de ceux de la mythique Volkswagen.