Adeline : quand Airbus proposait son projet fou de réutilisation

Fin 2014, l'Agence spatiale européenne donne (enfin) son feu vert à Ariane, la nouvelle génération de l'iconique lanceur européen. La décision n'a pas été facile, et pour qu'elle soit prise, il aura fallu une proposition portée par un nouveau consortium industriel, temporairement appelé « Airbus Safran Launchers », formé le 1er janvier 2015 et qui ne prendra que plus tard le nom d'ArianeGroup.

Les entreprises européennes se préparent alors pour un décollage inaugural en 2020… tout en sachant qu'à cette date, il leur faudra déjà avoir préparé l'avenir. Ariane 7 ? Non, mais une version encore moins chère et plus facile d'emploi. Et pourquoi pas partiellement réutilisable ?

Le 10 janvier 2015, pour la première fois, SpaceX tente de faire atterrir un étage de sa fusée Falcon 9 sur une barge en pleine mer. La technique est alors incertaine, et l'intérêt économique, très disputé… Mais, en Europe comme ailleurs, plusieurs acteurs ont compris que les lanceurs réutilisables allaient marquer les esprits.