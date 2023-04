NASA : comment TEMPO va mesurer la pollution de l'air depuis l'orbite géostationnaire

Intelsat 40e est un grand satellite de télécommunications consacré à la connectivité pour les avions et bateaux. Il pèse plus de 6 tonnes et a décollé cette nuit depuis Cape Canaveral en Floride au sein de la coiffe d’une fusée Falcon 9 de SpaceX. Il s'agit du 23e succès en moins de 100 jours pour l’entreprise.

Mais Intelsat-40e est un peu particulier. Lorsqu’il arrivera sur son « spot » opérationnel dans la ceinture géostationnaire à la fin du mois, quelque part au-dessus de l’Amérique latine, il ne servira pas que de relais. Il est en effet équipé de TEMPO, un instrument de la NASA de 137 kilos et de plus d’un mètre de côté. Abréviation de « Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution », l’instrument est un impressionnant spectromètre opérant dans le visible et l’ultraviolet. Il va observer en continu le continent américain pour mesurer la qualité de l’air atmosphérique.