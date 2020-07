Le satellite PACE va étudier les couleurs de la Terre pour mieux la comprendre

Les longueurs d'onde violettes vont aider les scientifiques à en apprendre davantage sur les aérosols, et à départager les produits naturels de ceux qui proviennent d'activités humaines. Il pourront également étudier les particules qui sont dissoutes dans l'océan, et notamment à distinguer la chlorophylle d'autres matières organiques. Le but ? Mesurer au mieux la quantité de carbone qui se retrouve stockée dans l'océan, en surface et en profondeur.

Les longueurs d'onde bleues, jaunes et oranges vont, elles, servir à différencier les espèces de phytoplancton dans l’océan, chaque espèce assumant différentes fonctions au sein de l'écosystème. Avec les couleurs de ces gammes, les scientifiques verront la composition précise des communautés de phytoplancton, et suivront leur santé au fil du temps. De quoi prédire, notamment, la prolifération d'algues nuisibles, qui peuvent générer des toxines nocives...

Les longueurs d'onde vertes seront utilisées pour mesurer la quantité totale de particules dans l'air. Ces données seront combinées avec celles permettant de déterminer la taille des particules : un facteur important pour aider les scientifiques à savoir ce qu'ils regardent, puisque la poussière ou le sel de mer ont tendance à contenir des particules plus grosses que celles produites par l'humain, comme la suie ou la fumée.

Enfin, les longueurs d'onde rouges et proches infrarouges permettront aux chercheurs de poser un regard sur une partie différente de l'océan : les zones côtières, alimentées par des rivières, et les fonds peu profonds chargés en sédiments, colorés différemment de l'océan ouvert.

Ces variations de couleurs fourniront de précieux indices sur la santé des organismes qui y vivent, et des informations sur les dépôts des systèmes fluviaux.