RACE : l'ESA dévoile un site de suivi satellite des effets de la pandémie

Quel est l'impact de la crise sanitaire liée au COVID-19 sur nos sociétés ? Pour suivre les changements visibles et leur évolution dans le temps, l'ESA et l'Union Européenne ont mis en place la plateforme RACE ( Rapid Action Coronavirus Earth observation ).

Josef Aschbacher, le responsable de l'observation de la Terre pour l'ESA, explique : « L'Europe dispose des meilleures capacités d'observation terrestre au monde, et nous sommes heureux de les fournir aux européens et à tous les citoyens (…). À travers les pays de l'Union Européenne et les membres de l'ESA, la plateforme RACE montre des exemples cruciaux de l'application socio-économique et environnementale de l'observation de la Terre ».