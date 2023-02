Jamais observée, cette nébuleuse a été photographiée par des amateurs. Comment ? On vous explique

Une fois que l'hypothèse d'un défaut induit par l'utilisation du filtre a été écartée, il fallait encore faire confirmer l'observation par d'autres astronomes. De nouvelles sessions ont été organisées par des confrères, professionnels et amateurs, ce qui a permis de confirmer l'existence de Strottner-Drechsler-Sainty Object 1 (en bleu sur l'image). C'est grâce au temps accordé à l'observation par ces amateurs, couplée à une méthode peu utilisée par les professionnels, que cette nébuleuse a pu nous être dévoilée.

Mais alors, que sait-on d'elle ? Pas grand-chose pour le moment. Sa position par rapport à M31 est encore inconnue, de même que sa taille. Il pourrait s'agir d'un témoin de l'explosion d'une supernova ou des restes d'une nébuleuse planétaire. On sait en revanche qu'elle est en partie composée d'atomes d'oxygène auxquels il manque deux électrons. En revanche, difficile de dire si l'on pourra en apprendre plus, car la nébuleuse est très peu lumineuse.

« Nous sommes à une époque où l'évolution du matériel de plus en plus poussé fait que l'on est un peu à un tournant, et les amateurs ont un rôle de plus en plus grand à jouer », conclut Yann Sainty.