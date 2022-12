Ceci est le son de la poussière frappant Perseverance sur Mars ; un enregistrement très utile

Depuis son arrivée sur Mars en février 2021, Perseverance a réalisé un travail précieux à la surface de la planète. La mission principale du robot consiste à explorer le cratère Jezero à la recherche de potentiels signes d'une ancienne vie microbienne. Mais ce n'est pas le seul objectif de la NASA qui souhaite en apprendre le plus possible sur cet « autre monde » en vue d'un futur (et hypothétique) voyage habité vers Mars.