Les JO 2022 vus par satellite : Pékin au cœur des débats

Alors même que la torche circule encore dans les rues, les Jeux olympiques de Pékin 2022 ont déjà une réputation particulière. Et ce, à tant de niveaux : les athlètes confinés et testés dans leur « bulle sanitaire » pour éviter d'attraper ou de propager le Covid-19, les sportifs et fédérations qui s'interrogent sur la liberté des athlètes chinois (à l'image de la tenniswoman Peng Shuai), les tensions diplomatiques avec les voisins de la Chine et des États-Unis, les questionnements accablants sur la destinée de la minorité ouïghoure, ou l'impact écologique de ces Jeux, qui incluent notamment un site construit dans des montagnes sur lesquelles il ne neige pas.