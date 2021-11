Suivez la sortie extra-véhiculaire sur l'ISS en direct ce mardi

Les derniers arrivants sur la station , Thomas Marshburn et Kayla Barron, effectueront une sortie demain à partir de 13 h 10 heure locale pour remplacer une antenne de communication dysfonctionnelle. La NASA rassure en disant qu'il ne s'agit pas d'une opération sensible et urgente et que le problème, jusque-là, n'affectait que très peu les opérations de la station.