Le retour sur Terre de Thomas Pesquet est (pour l'instant) prévu dimanche

Depuis quelques semaines et l'arrivée de l'énorme télescope au Centre Spatial Guyanais , les regards sont portés vers son décollage prévu pour le 18 décembre. Mais il fallait encore réussir la mission VA255, et c'est une Ariane 5 « record » qui a quitté le sol à 4 h 10 ce lundi 25 octobre.