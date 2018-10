L'INSERM lance une série de désintox scientifique

Une série de vidéos anti-intox sur la santé

Marre de perdre vos cheveux ? Cette vidéo de l'Inserm va vous surprendre ! pic.twitter.com/gGTMPDMdfo — INSERM (@Inserm) 3 octobre 2018



L', premier organisme européen de recherche biomédicale (15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels administratifs) vient d'inaugurer une série de vidéos. Baptisée «», cette série promet de nous désintoxiquer de toutes ces légendes et autres fausses histoires qui, sous couvert de noms scientifiques et d'études, nous fon croire aux miracles.Pour la présentation de ce projet, c'est une parodie de ces fausses vidéos que l'INSERM a réalisé. On y apprend qu'un remède surpuissant venu d'Asie pourrait empêcher la chute des cheveux, mais qu'il est tenu secret par le monde scientifique. Molécule mystérieuse, complot du monde médical... Faux, bien entendu. Mais tous les codes des vidéos virales sont là. De la musique « assommante », des mots en latin et des images scientifiques, le tout nous fait croire à beaucoup de choses. C'est précisément ce que veut montrer l'INSERM en aidant les internautes à mieux s'informer.Les premières vidéos sont déjà annoncées avec notamment les ciseaux génétiques ou l'arthrose au programme. Le tout s'inspire de l'université McGill et de ses vidéos décalées, et pourrait bien venir casser bon nombre d'idées reçues, tant le format est percutant.