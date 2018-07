Les premières images de la naissance d'une planète enfin capturées

Crédits : A. Müller/ESO/A

Une première historique



Miriam Keppler et André Müller

Une planète sous étroite surveillance

Modifié le 06/07/2018 à 14h30

Si la technologie ne cesse d'évoluer, la naissance d'une planète faisait jusqu'alors partie de ces moments qui n'avaient encore jamais été observés. C'est désormais chose faite grâce à l'instrumentdude l'Cette photo, dont le cercle noir au centre n'est autre qu'un filtre destiné à révéler les détails de cette naissance, montre une tâche lumineuse représentant la naissance d'une planète voyageant à travers le gaz et la poussière entourant une jeune étoile baptisée PDS70.Située à environ 370 années-lumière de notre Terre (3 700 000 milliards de kilomètres), cette planète serait aussi éloignée de son étoile que l'est Uranus du Soleil de notre système, et la température de sa surface serait d'environ 1 000° Celsius.Miriam Keppler, duen Allemagne et auteure principale de la recherche publiée dans la revue, a déclaré :Des astronomes seront chargés d'observer le développement de cette nouvelle planète, mais également de réaliser des tracés de son orbite autour de son étoile. Un voyage estimé à environ 120 années terriennes !Le Dr Dimitris Stamatellos, responsable du groupe théorique de formation d'étoiles et d'exoplanètes à l's'est naturellement, lui aussi, montré très enthousiaste quant à cette découverte.Et d'ajouter :Voilà qui devrait affoler de nouveau les scientifiques pour quelques centaines d'années.