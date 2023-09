Voyagez dans le temps : une incroyable animation dévoile les séismes des 100 dernières années

Après l'animation initiale, tous les séismes répertoriés durant la période de 100 ans apparaissent. Ensuite, on ne voit que les séismes de magnitude supérieure à 6,5, la plus petite magnitude connue pour provoquer un tsunami. Les séismes de 8,0 ou plus, les plus susceptibles d'engendrer un tsunami lorsqu'ils se produisent sous l'océan ou près d'une côte, s'affichent par la suite. L'animation se termine par la mise en lumière des failles de la croûte terrestre responsables de la majorité de ces séismes, que les scientifiques continuent d'étudier attentivement pour comprendre au mieux leur origine.