Mycoprotein lève 40 millions pour produire de la viande à partir de champignons

Même si l'idée de produire des protéines à partir de champignons n'est pas récente, Enough est pour l'instant la seule entreprise qui semble avoir trouvé le moyen de la mettre en place de manière durable et économique. La production de viande alternative – comme la viande de synthèse par exemple – est un domaine fortement investi par la recherche ces dernières années. Et pour cause, l'élevage et la consommation de viande industrielle est une catastrophe d'un point de vue écologique. La mycoprotéine est-elle réellement une alternative à considérer sérieusement ?