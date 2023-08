Dans l'œil du cyclone : ils collectent des données en s'inspirant du film Twister

Une avancée dans le domaine de la météorologie grâce à un vieux film des années 90 : cela peut sonner comme une blague, mais c'est bel et bien une réalité. Ces équipes de chercheurs travaillant à l'Australian Bureau of Meteorology et au Northern Hail Project de l'université de Western Ontario ont franchi le pas. Ils sont parvenus à déployer des sondes météorologiques directement au cœur d'une violente tempête de grêle en Alberta, au Canada.