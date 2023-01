Un énorme laser pour guider les éclairs ? On vous explique pour quoi faire

S'il ne s'agit pas tout à fait de reproduire le sabre laser d'un Jedi, le concept n'en est pas moins fascinant. Le dispositif sera composé du pointeur laser en lui-même, mesurant 8 mètres de long et 2 mètres de large, et d'un télescope pour focaliser le faisceau à la distance souhaitée. L'objectif est de créer un paratonnerre virtuel en chauffant et en ionisant l'air, ce qui constituera un canal conducteur apte à dévier la foudre. Avec cette technique, il est possible de créer un paratonnerre qui s'étend beaucoup plus haut qu'une méthode plus conventionnelle dans le but de écarter la foudre beaucoup plus loin des infrastructures sensibles.