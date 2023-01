Plus sûres, ces pistes cyclables sont luminescentes la nuit !

En dehors de la production de cette peinture de marquage au sol, qui comprend aussi les passages piétons, l'entreprise se développe. 19 personnes travaillent à temps plein afin de satisfaire plus de 70 clients, en Europe, en Afrique ou au Canada. Soucieuse de travailler de façon éthique, la PME ne travaille que sur des projets qui collent avec les défis écologiques, sécuritaires ou économiques que le monde rencontre. Un choix qui n'a pas empêché Olikrom d'avoir une croissance de 14 % par an depuis 2014, et même de 30 % en 2021.

Pour Airbus, Olikrom a développé une peinture qui réagit à la pression, permettant d'identifier plus rapidement les déformations de la carlingue d'un avion. En parallèle, et tout en protégeant le secret industriel, J

ean-François Létard évoque déjà le futur. Avec des cristaux entièrement synthétiques, il nous demande d'imaginer des conduites de gaz devenant bleues en cas de fuite ou encore des toitures changeant de couleur en fonction de l'ensoleillement. De quoi faire des économies d'énergies, et même rafraîchir les rues manquant de zones ombragées.