Une machine de chiffrement Nazi Enigma retrouvée au fond de la Baltique

Il y a un peu plus de 25 ans, les joueurs Mega Drive découvraient la simulation de F1 ultime, avec Virtua Racing. Un jeu alors proposé dans une cartouche révolutionnaire, boostée au SEGA Virtua Processor (et affichée au tarif de 690 Francs !), pour permettre de retrouver toutes les sensations de l’arcade à la maison. En vrai, ce «V.R. » version Mega Drive était bien (biiiiiien) loin d’égaler la version arcade, mais qu’importe, on avait de la vraie 3D sur Mega Drive, des sensations de jeu grisantes…. et c’était juste complètement dingue !