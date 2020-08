Fortnite : le jeu (et le pack Dernier Rire) en boîte sur PS5 et Xbox Series X en novembre

Ce nouveau pack sera disponible à la fois au format numérique, mais aussi en version boîte (au prix de 29,99 euros), avec 1 000 V-Bucks intégrés, sur PS4, Nintendo Switch et Xbox One. En ce qui concerne la next-gen, Epic Games précise : « Le pack arrivera à temps pour la sortie des consoles nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X ».