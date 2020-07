L'Epic Games Store s'ouvre aux mods

Une fonctionnalité encore en bêta

Vous l’aurez compris : le support des mods est encore très largement en chantier sur l’Epic Games Store. Dans son tweet, Epic Games explique qu’il ne s’agit que d’une « itération anticipée » de ce que seront véritablement les mods sur son store.

Reste que, sur Mechwarrior 5, les joueurs peuvent d’ores et déjà naviguer parmi un petit catalogue de mods issus directement des développeurs ou conçus par d’autres joueurs. Comme Steam, l’installation et leur mise à jour s’effectuent très simplement via un simple clic.

En gestation depuis l’été dernier, le support des mods a demandé beaucoup de travail de la part des équipes. Et le plus long est encore à venir. « C’est une énorme fonctionnalité et cela prendra du temps à construire », prévient Epic Games.