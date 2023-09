L'homme derrière le succès de Fortnite, Donald Mustard, tire sa révérence

Dans son message, Donald Mustard affirme, aux côtés des équipes, n'avoir eu qu'une intention au cours de ce merveilleux voyage : procurer de la joie et du bonheur à la communauté Fortnite. Une mission remplie avec brio, sur laquelle il revient non sans émotion : « Nous adorons vous voir vivre chaque moment : sauter du Battle Bus pour la toute première fois, voir la fusée fendre le ciel, danser avec vos amis après une Victoire Royale, être aspirés dans un trou noir ou être emportés par la mer lorsque l'île s'est retournée... et ainsi de suite ! J'ai hâte de partager l'avenir de Fortnite en tant que joueur avec vous tous ! Les équipes sont entre les meilleures mains, et elles travaillent sur des choses énormes, époustouflantes et incroyables ! »