Vous rêvez de devenir champion olympique de Fortnite ? Un rêve qui va devenir réalité...

Le CIO en a également profité pour préciser le calendrier de la tenue des compétitions. Le vendredi 23 juin, nous aurons droit aux jeux de tir à l'arc (Tic Tac Bow), de cyclisme (Zwift), de danse (Just Dance) et de voile (Virtual Regatta). Le samedi 24, c'est le baseball qui sera à l'honneur (WBSC eBASEBALL : POWER PROS) avec le taekwondo (Virtual Taekwondo), le tir (Fortnite) et le tennis (Tennis Clash). Le dimanche 25 sera consacré au sport automobile (Gran Turismo) et aux échecs (Chess.com).

Pour pimenter le tout, des matchs d'exhibition sont également prévus sur NBA 2K23, Eleven Table Tennis, Rocket League et d'autres jeux, mais hors compétition.

Pour assister à l'Olympic Esports Week, le prix des billets commence à 10 dollars de Singapour (7 euros) pour une journée, et à 20 dollars de Singapour (14 euros) pour un pass de 3 jours.