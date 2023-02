Qu'est-ce que Postparty, cette nouvelle app Epic Games qui veut vous aider à partager vos performances en jeu

Bien que l'application soit appréciée pour sa facilité d'utilisation, certaines critiques se concentrent sur la faible qualité des vidéos et sur le délai de quelques minutes avant leur mise à disposition. L'appli est conçue pour le partage de contenu sur les réseaux sociaux en mettant l'accent sur le format court et vertical, adapté aux Shorts de YouTube, aux Reels et Stories d'Instagram et à TikTok. Epic Games semble chercher une plus grande visibilité auprès de son cœur de cible, les 13-24 ans, qui constituent le gros de ses joueurs actuels, mais surtout futurs.