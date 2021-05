Epic Store : The Lion’s Song offert cette semaine, et une surprise prévue pour la semaine prochaine

Sorti en juillet 2016, la création de Mi’pu’mi Games, studio qui a notamment participé au développement de la série Hitman et Control , nous plonge au cœur du destin de trois personnalités autrichiennes, deux artistes et une scientifique, au début des années 1900.

Ces quatre épisodes font donc le récit humaniste et créatif de la talentueuse compositrice Wilma, du peintre en pleine ascension Franz et de l’émérite mathématicienne Emma. Dans chacun des épisodes, vous serez impliqué dans le combat personnel des différents protagonistes, et les choix que vous ferez pour les aider dans leur lutte interne auront de lourdes conséquences dans la concrétisation de leurs rêves.