Epic Games aurait proposé un contrat de 200 millions à Sony contre quelques portages PC

Davantage de détails sont mentionnés au sujet de Sony. On sait déjà que l’éditeur se lance dans le portage progressif sur PC de ses exclusivités, Horizon Zero Dawn et Days Gone en tête, et qu’il étudie la possibilité d’en sortir d’autres encore.

Un objectif confirmé par Jim Ryan, le P.-D.G. de Sony Interactive Entertainment, qui souhaite étendre la visibilité des productions de la marque. Une décision qui, selon lui, s’est imposée naturellement en raison de l’évolution de l’industrie vidéoludique, notamment du point de vue de l’augmentation des coûts de développement.